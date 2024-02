Incidente dopo una gara di calcio | Fabio non ce l’ha fatta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non ceBuoninsegni, 22enne arbitro divittima di unstradale avvenuto sabato scorso mentre tornava a casaaver arbitrato una partita di Prima Categoria disputata allo stadio Piedimonte di Nocera Inferiore (Salerno). Buoninsegni stava rientrando a Quarto, comune flegreo della provincia di Napoli dove risiedeva, quando è rimasto coinvolto sabato sera in un gravestradale nel territorio del comune di Villa Liternolo scontro con un Suv. Leggi anche: Terribilealle Canarie: Valentina muore a 26 anni Il ricordo di chiconosciuto Il giovane 23enne, promettente direttore di, era anche Studente in Giurisprudenza, figlio di ...