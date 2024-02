Inaugurata l’esposizione fotografica su Don Milani

Disegni e incisioni di Raffaele Bova in Biblioteca Provinciale da giovedì 22: Sarà inaugurata presso la Biblioteca Provinciale di Salerno (in via ... realizzati dall'artista tra gli anni di formazione e l'... esposizione tenutasi nel Salone delle Mostre della Camera di ...

AMARELLI TRA ICONE MADE IN ITALY: Inaugurata lo scorso martedì 13 febbraio, nel prestigioso Palazzo Piacentini, a Roma, l'esposizione sarà visitabile fino al 6 aprile. Ad esprimere soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ed a ...

Giovani generazioni in Umbria: i nuovi fermenti dell'arte in mostra: ...per visitare 'Giovani generazioni in Umbria' mostra inaugurata ... L'esposizione, curata della Società Lunare in collaborazione con ...