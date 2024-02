In un video il trasporto del corpo di Navalny scortato dalla polizia russa

(Di martedì 20 febbraio 2024) In base alle informazioni diffuse ildi Aleksey, l’oppositore russo morto in carcere il 16 febbraio scorso, è stato trasportatocittà artica di Labytnangi alla vicina Salekhard nella notte tra il 16 e il 17 febbraio sotto la scorta della. Lo ha stabilito il media di opposizioneMediazona, sulla base delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza stradale. Ciò è accaduto subito prima dell’arrivo degli avvocati die di sua madre Liudmila a Yamal, nell’Artico russo. E il– con un veicolo senza contrassegni – sarebbe avvenuto su un corridoio di ghiaccio percorribile in macchina. Ildi Alekseysarebbe stato trasportatocittà artica di Labytnangi ...

