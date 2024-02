In Spagna cadavere con documenti ucraini | “È il pilota russo Maxim Kuzminov che aveva disertato”

Russia, 'pilota disertore ucciso in Spagna': ... è stato ucciso in Spagna a Villajoyosa, nell'area di Alicante. I media ucraini diffondono la ... I media spagnoli hanno parlato del ritrovamento del cadavere di un ucraino di 33 anni il 13 febbraio. ...

Hitler si uccise con Eva Braun per non finire come Mussolini e Petacci, 20 taniche di benzina per sparire ma Stalin sospettava un trucco: ... prendeva a calci e urinava sul suo cadavere prima dell'esposizione sospesa. Isolato in un rifugio ... Puntavano il dito contro potenziali paradisi come Spagna e Argentina. Diversi anni dopo, il dentista ...