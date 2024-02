In rete tutti benvenuti? Sì | tranne i cyberbulli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) I ragazzi amano i social e sfruttano molte potenzialità della tecnologia, ma non sempre ne vengono compresi a pieno i rischi. Il progetto #cuoriconnessi che li accompagna, con la Polizia di Stato, in questo viaggio verso la comprensione piena di opportunità e pericoli sul web, affronta in questa quinta edizione il tema della responsabilità diretta dei ragazzi. Il cuore dell’edizione 2024 del volume ‘Cuori Connessi –smo, bullismo e storie di vite online’ scritto da Luca Pagliari e realizzato da Polizia di Stato e Unieuro, sono sei storie che affrontano il tema delsmo e del bullismo da una pluralità di diverse prospettive, permettendo ai giovai lettori di identificarsi nei diversi percorsi. La seconda parte del volume, che presenta attività per le classi, i ragazzi e le famiglie, è introdotta da un decalogo contro il ...