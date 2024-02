In provincia di Biella sorgerà il laboratorio inclusivo dedicato a uno dei pionieri della robotica in Italia

(Di martedì 20 febbraio 2024) È partita una raccolta fondi per la realizzazione dello spazio in memoria di Basilio Bona, che avvicinerà la tecnologia ai ragazzi disabili e persone svantaggiate

Grosso incendio boschivo al confine tra biellese e torinese: notte di lavoro per vigili del fuoco e Aib [FOTO E: Fiamme in alta Valle Elvo, in prossimità dell'Alpe Cavanna, nel territorio di Donato, al confine tra la provincia di Biella e di Torino. L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di ieri, 19 febbraio. Le opere di spegnimento sono durate tutta la notte ma il fronte dell'incendio è ancora molto ...

Carnevale, coloratissimi doni fatti a mano per i bimbi della Neonatologia dell'ASL BI da parte dell'Associazione Cuore di Maglia: La consegna è avvenuta da parte di Monica Boggiani, volontaria dell'Associazione e delegata per la Provincia di Biella, accolta dalla coordinatrice infermieristica Anila Simaku, dalla Dottoressa Lina ...

Milano, allarme inquinamento: da oggi misure speciali in Lombardia: Le misure colpiscono anche l'agricoltura: in tutti i Comuni della provincia delle province coinvolte è vietato spandere gli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei ...