In memoria di Attanasio Sette giorni di iniziative

(Di martedì 20 febbraio 2024) Una settimana, da ieri fino a domenica, diper ricordare il terzo anniversario dell’uccisione di Luca, ambasciatore d’Italia in Congo, originario di Limbiate. Inoltre ci saranno un podcast e un videodocumentario prodotti dalla Rai. Ieri si è aperta la mostra, visitabile fino a domenica in Villa Mella, dedicata alle opere del concorso artistico “Luca, uno di noi“ a cura di Circolo Acli e Artisti in corso. La mostra sarà visitabile fino a venerdì dalle 16.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Domani due convegni, uno a Palermo al mattino dalle 9 e uno a Monza alle 21 a cura dell’Associazione Amici di Luca. L’appuntamento è in Sala Maddalena con Marco d’Eramo, giornalista e saggista, modera Fabio Minazzi, presidente dell’associazione. Giovedì, giorno dell’anniversario ...