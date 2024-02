“In gravidanza è normale avvertire scosse o tremori alla pancia?”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Buongiorno, sono25esima settimana e da qualche giorno avverto dei movimenti fetali tipo, scatti oche durano qualche secondo soprattutto da sdraiata. Non è il classico singhiozzo, che lo riconosco perché il movimento è ritmico e regolare. Questi sono proprio scatti, tipo scollamenti (per rendere l’idea) a volte anche abbastanza forti. Cosa può essere? È preoccupante? Grazie. L'articolo proviene daOnLine.

Perché molte persone stanno restituendo Apple Vision Pro: Che cos'è la cinetosi La cinetosi è una normale risposta fisiologica a una percezione insolita di ... la cinetosi è più comune nei bambini, negli anziani e nelle donne in gravidanza. Oltre alle ...

Fiordaliso: "Faccio finta di sentirmi a mio agio", Silvia Toffanin senza parole: ... "Ti sembro normale Sono un po' svalvolata" . Silvia Toffanin si è molto divertita a ricordare ... come quando la cantante ha raccontato la sua gravidanza, o quando ha perso sua madre a causa del covid,...

Call the Midwife è il racconto più potente e autentico sul senso della vita: Vi sembrerà normale considerare Nonnatus House come una casa lontano da casa , camminare per i ... Call The Midwife è una serie che parla di gravidanza e di maternità, ma non solo. È una serie ...