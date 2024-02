In Germania i bambini sono incentivati ad andare a scuola da soli a piedi Il caso di Augusta | “Gli alunni si divertono camminando”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Basta con le auto davanti alle scuole e con iimbottigliati nel traffico. Come segnala La Stampa, la città di, in Baviera, ha deciso di dire basta ai "taxi genitoriali" e invita idellaprimaria a raggiungere le proprie scuole a. L'articolo .

Basta genitori - taxi, in una città bavarese i bambini sono incentivati ad andare a scuola da soli a piedi: Gli ingorghi davanti alle scuole fanno parte del quotidiano anche in Germania. Le scene dei convulsi scaricamenti di bambini da parte delle mamme - taxi o papà - taxi, le retromarce azzardate e le soste magari in seconda fila, sono note a tutti. Secondo una ricerca ...

Torna la Bologna Marathon, una festa per tutta la città.: Un appuntamento sempre più internazionale, in tanti da Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e ... e la kids run di sabato, aperta a 300 bambini e bambine dai 4 ai 10 anni, ci si potrà iscrivere fino ...

Ma l'avete visto il sito di IqAir, l'azienda che tutti citano per lo smog a Milano Dai deumidificatori ai regali per San Valentino, fa ...: ... che hanno introdotto in Germania un sistema di filtro dell'aria per le stufe e i forni a carbone ... dai purificatori d'aria industriali fino alle mascherine per lavoratori e bambini .