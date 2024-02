In crescita il fatturato delle farmacie

(Di martedì 20 febbraio 2024) Unadeldel 4,5%, in grado di generare un utile primaimposte di oltre 250mila euro, per il bilancio preventivo 2024 dell’Azienda speciale farmacia multiservizi comunale (Asfmc) di Bresso. Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stato approvato il bilancio di previsione, il primo per il nuovo consiglio di amministrazione: l’Asfmc ha aderito alla ReteComunali (tra 7 aziende municipali), "allo scopo di garantire, innovazione, sviluppo dei servizi facendo leva sulle economie di scala come solo un gruppo coeso può garantire", precisa il presidente di Asfmc Adriano Radaelli. L’Azienda contribuirà a svolgere la funzione di supporto ai cittadini e a restituire risorse economiche all’amministrazione comunale: "Il mercato...

Come cambiano i consumi in Italia. Le culle vuote allarmano il 'Fuori casa': ... con 3.800 imprese , oltre 60.000 addetti e 17 miliardi di euro di fatturato. Complessivamente ... 'l'inverno demografico impatterà in maniera profonda sulla crescita', però 'l'allungamento della ...

Per salvare Mirafiori ora Stellantis chiama l'alleato di Pechino: ..." ha venduto 44.325 auto e ha perso circa 127 milioni di euro su un fatturato di quasi 730 milioni. L'investimento di Stellantis arriva dunque al momento giusto per sorreggere lo sforzo di crescita, ...

H&M, ricavi in calo e 160 negozi verso la chiusura. Il titolo crolla in Borsa: Ma nel 4 trimestre il fatturato è sceso del 4% e i primi mesi del 2024 non sono promettenti. Il ... si prevede di aprire 100 nuovi negozi e chiuderne circa 160 soprattutto in mercati in crescita'. ...