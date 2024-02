In casa quasi 2 chili di droga e due armi non dichiarate | arrestato un 55enne

(Di martedì 20 febbraio 2024) Vertova. Inavevaduedi, tra hashish e marijuana, un’ingente somma di denaro contante e duenon: per queste ragioni nella giornata di lunedì 19 febbraio i carabinieri della stazione di Fiorano al Serio hannoundi Rovetta. L’uomo, A.M.G., italiano del 1969, è stato raggiunto a domicilio dai militari dell’Arma che, unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, hanno effettuato una perquisizione dell’appartamento: sono così spuntati 985 grammi di marijuana, 929,5 di hashish, materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente e 4.200 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Durante le operazioni i carabinieri hanno anche rinvenuto e ...

Alpine A290, la nuova sportiva completamente elettrica debutta a giugno: La nuova Alpina A290 completamente elettrica è quasi pronta per la presentazione ufficiale. I primi test invernali sono stati completati con ...dei test invernali sono stati molto promettenti e la casa ...

'Teste Mozze' di Vanzella e Falesiedi, un piccolo grande fumetto: ... la osserviamo cercare compagnia per una notte in una città lontana da casa e, soprattutto, ci ...formato 10 10 sembra essere racchiuso molto più di quanto effettivamente ci sia e la sensazione è quasi ...

Juve: ecco perché non va rinnovato il contratto ad Allegri: È arrivata la partita chiave nella stagione 2021 2022 in casa contro l'Inter che se si vinceva la ...me non è nemmeno poi tanto adatto a lavorare coi giovani perché se andiamo a vedere gli ha quasi ...