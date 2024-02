In arrivo un nuovo singolo dei Linkin Park con Chester Bennington | l’anteprima di Friendly Fire e le indiscrezioni

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) Non si muore mai completamente: undeiconvedrà presto la luce. Ad annunciarlo la stessa band, che sui social ha pubblicato un’anteprima dell’inedito. UndeiconSi chiamae presto vedrà la luce. La band non ha ancora comunicato una data ufficiale, ma tra i fan c’è già grande attesa. Secondo le primeè stata registrata mentre erano in corso i lavori di One More Light (2017), l’ultimo album in studio pubblicato ...