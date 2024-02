Imprenditore narcotizzato e ucciso a Bergamo | in 4 a processo | rischiano l’ergastolo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si è aperto oggi in Corte d'Assise ailper l'omicidio di Angelo Bonomelli,bergamasco del settore delle onoranze funebri nonché proprietario di Villa Ortensie, lussuoso albergo di Sant'Omobono Terme che venne trovato morto a 80 anni nel suo suv il 7 novembre del 2022 a Entratico. Inizialmente si era ipotizzato un malore. I carabinieri avevano invece scoperto che nel caffè gli era stato sciolto un farmaco a base di benzodiazepine. Quattro le persone a, tutte in carcere: Matteo Gherardi, 34 anni, di Gaverina, suo padre Luigi Rodolfo, 59 anni, la fidanzata del primo, Jasmine Gervasoni, 26 anni, di Serina, e l'amico Omar Poretti, 26 anni, di Scanzorosciate. Devono rispondere dell'accusa di omicidio aggravato dai futili motivi el'ergastolo. Secondo ...

