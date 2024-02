Importantissima vittoria al PalaAngeli del Nuovo Basket Aquilano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 20 febbraio 2024) L'Aquila - Grandissima prova, di carattere e volontà, del, che batte 80-61 alProsolidar il Mondragone Caserta, ribaltando anche la differenza canestri (-17 all’andata) e centrando unafondamentale per il prosieguo del Campionato, che ieri ha esaurito la sua prima fase. Una gara sentitissima e attesa da tutto l’ambiente, con un pubblico ancora una volta straordinario che ha riempito in ogni ordine di posti l’impianto di Sant’Elia, trascinando i ragazzi in campo dal primo minuto. Due punti che faranno partire a quota 10 e in testa nel Girone Playout della Conference Centro Italia la squadra del capoluogo, in una seconda fase che vedrà incrociarsi le squadre del Girone F (Abruzzo, Sardegna, Lazio, Umbria, Molise e Campania) con quelle del Girone E (Marche e ...