Imperativo ‘lavorare’ La strada del Pontedera

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lavoro. E’ questa la parola più usata dopo la battuta d’arresto di Rimini (3-1) tra i protagonisti che si sono presentati ai microfoni per i commenti post partita. Ossia, dopo l’allenatore Massimiliano Canzi, il capitano Marcos Espeche (38) e il centrocampista Alessandro Lombardi (24), che hanno utilizzato lo stesso vocabolo come soluzione per l’uscita da questo momento complicato che ha portato, domenica, alla quarta sconfitta nelle ultime 6 partite, con 4 punti conquistati sui 18 disponibili. "Sicuramente abbiamo giocato un secondo tempo rinunciatario - è stato il commento di Espeche – ed è evidente che stiamo attraversando un periodo di difficoltà. Lo sappiamo, quindi sta a noi continuare a lavorare e a riprenderci prima possibile, perché questa squadra è capace di fornire prestazioni e risultati. Sono dell’idea che tutto fa parte di un processo di crescita, ma a nessuno piace ...