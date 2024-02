Ilaria Salis | deputato Ciani | Condizioni migliori in carcere dopo il clamore in Italia

(Di martedì 20 febbraio 2024) Si è svolto oggi, neldi massima sicurezza di Gyorskocsi Ucta a Budapest, l’incontro trae ilPaolo. Secondo il vicecapogruppo Pd alla Camera e segretario di Demos, la 39enne “ha testimoniato una grande sofferenzaun anno in cella, soprattutto relativamente ai primi mesi di isolamento”. Durante il colloquio,ha rivelato che “nell’ultimo mese, da quando si sono accesi maggiormente i riflettori in, ha notato un miglioramento nel trattamento in”, ha detto. “Mi ha detto che hanno aggiustato una finestra, anche solo piccole cose ma ha notato un miglioramento”, ha aggiunto.

Treni, mobilità, Tettoria Vinaj e gli altri "nodi" al centro del prossimo Consiglio comunale a Cuneo: Ordine del giorno in merito a "Appello per un giusto e rapido processo per Ilaria Salis" presentato dai Consiglieri Comunali dei Gruppi "Cuneo per i Beni Comuni" e "Cuneo Mia". Ordine del giorno in ...

salvini, una ne dice e cento ne sbaglia " dopo aver difeso orban sul caso ilaria salis, ...

