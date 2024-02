“Il tempo delle stelle” di Massimiliano Virgilio a Capua il Luogo della Lingua

(Di martedì 20 febbraio 2024). Venerdì 23 febbraio alle ore 19,00 al Circolo dei Lettori die Mater bistrot – COSE d’interni per gli incontri targatiilfestival, incontriamo lo scrittore, giornalista e sceneggiatoreautore di Il(Rizzoli). Conducono Ottavio Mirra e Maria De Sipio in collaborazione con il GDL diilfestival.(Napoli, 8 febbraio 1979) vive a Napoli, dove si è laureato in Scienze dell’Educazione e ha lavorato per diversi anni come operatore sociale. L’esordio letterario avviene nel 2008, con il ...

Organico personale docente: quando si costituisce COE ex novo, a chi va assegnata e secondo quali criteri. L'articolo Docenti in part-time , entro ... (orizzontescuola)

Inflazione E tassi di interesse in calo, un rallentamento meno forte del previsto per l’economia e l’auspicio di vedere meno volatilità nei mercati ... (quotidiano)

Stellantis, Vw e Renault: prove di accordo europeo per l'auto elettrica: ... sta valutando infatti la possibilità di concedere ai produttori più tempo per il passaggio alle ... Perché nessuno compra auto elettriche Il rifiuto delle a uto a spina ha diverse ragioni. Per quanto ...

Martin Scorsese al Festival di Berlino: "Il cinema non sta morendo, si sta trasformando": Quello che è di moda muore in fretta, ma i film che hanno superato la prova del tempo ha la capacità di avere un impatto forte nell'animo delle persone ". Anche per questo Scorsese, attraverso la sua ...

Apple Music ora vi fa riscoprire i preferiti ogni mese con Replay: ... tenendo conto con maggiore regolarità delle abitudini. Lo riferisce Engadget spiegando che si ... un artista, un album, una playlist, un genere e una stazione, la quantità di tempo trascorso ascoltando ...