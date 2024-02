Il Tar si esprime | il Comune non può annullare i permessi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’annullamento in autotutela di un permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo è spesso causa di contenziosi. Da una parte ci sono i proprietari o i responsabili di un intervento che si sentono tutelati da un’autorizzazione rilasciata dal, dall’altra le Amministrazioni che possono cambiare idea se si accorgono di aver commesso errori di valutazione della documentazione presentata. Su questo argomento è tornato di recente il Tar Lazio con la sentenza 378/2024. Il caso dell’annullamento in autotutela dopo il caso esaminato dal Tar riguarda una serie di concessioni edilizie rilasciate tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila senza autorizzazione paesaggistica. Nel 2023 ilha avviato il procedimento di annullamento in autotutela deidi costruire e ha imposto la demolizione delle opere ...