Il suicidio e la brusca frenata | feriti passeggeri nella metro M1 a Milano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il conducente del treno ha azionato i freni immediatamente nel tentativo di evitare l'impatto, ma per l'uomo anziano che si è lanciato sui binari non c'è stato nulla da fare

Suicidio in metro, ferite anche due passeggere: A causa delle brusca frenata, ci sono stati anche due feriti che sono stati portati in ospedale in condizioni non gravi: si tratta di due donne, una 48enne trasportata al San Carlo con alcune ...