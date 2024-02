Il Severi torna in aula Valditara | lezione servita I ragazzi | non è merito suo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) Prove di normalità all’istituto-Correnti, che ha riaperto ieri mattina dopo una settimana di didattica a distanza perché la scuola era stata resa inagibile durante l’occupazione. Se durante le lezioni da remoto si era colta l’occasione per parlare con idi educazione civica e confrontarsi su quanto successo, ora l’imperativo è voltare pagina. "Durante la giornata del 5 febbraio dedicata alla pulizia degli spazi esterni alcuni genitori e studenti hanno espresso il desiderio di fare di più", ha ricordato la preside Gabriella Maria Sonia Conte in una circolare, dando l’appuntamento a domenica 25 febbraio insieme all’associazione We are urban Milano Odv. Si ripuliranno muri e tensostrutture. Saranno necessari una sessantina di studenti, genitori o docenti. Intantono gli sportelli per le lingue, gli esami di ...