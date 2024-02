Il ritorno di Berrettini | “Ho lasciato la Satta | sogno un grande torneo” E svela il calendario dei tornei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Matteosi prende la scena. Era previsto alle 12.30 una conferenza stampa, quest’oggi, nella quale il tennista romano avrebbe chiarito molte cose riguardanti il suo futuro agonistico. Il giocatore è andato anche oltre in un appuntamento via Zoom con i media, parlando della sua relazione con Melissa, di Jannik Sinner e di molto altro. “A breve torno in campo. Non sono mai stato tanto concentrato. Sto bene mentalmente e fisicamente sento una bella energia nell’aria. Mi sto concentrando forse come non mai per tornare. Il rientro in campo sarà a breve. Ho tanta voglia di tornare sul tour e sentirmi giocatore. Mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo. Mi sto trovando bene con Francisco Roig. Ha un metodo in cui crede molto, che ha testato anche con Rafa Nadal“, le prime parole di. “Stiamo ...