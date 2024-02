Il Regno Unito vieta gli smartphone a scuola | “Si va a lezione per imparare e fare amicizia”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Secondo le nuove linee guida per le scuole, i presidi potranno scegliere come muoversi: glipotranno anche essere sequestrati all'inizio delle lezioni per rimanere chiusi negli armadietti.

Il governo britannico ha convoca to i diplomatici dell'ambasciata russa per comunicare che le autorità russe sono ritenute "pienamente responsabili" ... (quotidiano)

Aria di riappacificazione all’orizzonte per la famiglia reale inglese? Secondo quanto riportato dal Times fonti vicine a Buckingham Palace avrebbero ... (ildifforme)

Un divieto totale di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole entrerà in vigore nel Regno Unito . È quanto riferisce il quotidiano “The Times“, ... (tpi)

Wikileaks. Assange, ultimo appello contro l'estradizione negli Stati Uniti: In caso contrario, il fondatore di WikiLeaks avrà esaurito tutti gli appelli del Regno Unito e sarà avviata la procedura di estradizione, anche se il suo team ha annunciato che farà ricorso ai ...

Julian Assange inizia l'ultima battaglia legale per evitare l'estradizione negli Stati Uniti: Gli avvocati della difesa, nel corso dell'udienza ricorreranno ad un trattato tra Stati Uniti e Regno Unito vieta l'estradizione per crimini politici e che il reato di spionaggio non è stato ...

Barclays, utile in calo nel 2023. Riorganizza divisioni e punta sul buyback: Sempre in merito alla guidance , ha detto che il NII del Regno Unito sarà di circa 6,1 miliardi di sterline nel 2024. L'obiettivo per i ricavi è di circa 30 miliardi di sterline nel 2026. Barclays ha ...