Il rebus liste d’attesa Visite e prenotazioni | ora il Cup si fa in cinque Nuovo bando allo studio

(Di martedì 20 febbraio 2024), la giunta regionale è pronta a cambiare passo in vista della scadenza dell’appalto del sistema di prenotazione, fissata per il 2025, l’anno delle elezioni. In concomitanza con la tornata elettorale per rinnovare l’Assemblea legislativa delle Marche, l’appalto del Cup per lee gli esami della sanità andrà ad esaurimento e per non farsi cogliere impreparata, la giunta regionale ha già attivato un gruppo di lavoro specifico, per redarre, appunto, i bandi necessari. I contratti in essere al momento si esauriscono nel giro di un anno, dunque, e i nuovi bandi saranno a evidenza comunitaria. Siamo ancora in una fase preliminare, ma una cosa è certa: l’esecutivo di Palazzo Raffaello intende rinnovare il sistema, affidato ormai parecchi anni fa, nel 2017, a una società pesarese. Al tempo la Regione era governata dalla ...