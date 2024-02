Il Questore si congratula con i poliziotti che hanno salvato un aspirante suicida

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoIlMassimo Gambino questa mattina ha voluto incontrare il personale delle Volanti che lo scorso 14 febbraio che sono intervenuti con grande professionalità, coraggio e umanità riuscendo a salvare un uomo con intenti suicidi. A nome proprio e della Amministrazione ilha espresso grande compiacimento e un sentito ringraziamento per il loro operato che dimostra ancor più i valori della Polizia di Stato. Icome si ricorderà in quella mattinata furono allertati dai colleghi della Sala Operativa che avevano ricevuto pochi istanti prima numerose segnalazioni relative ad un uomo che aveva scavalcato la ringhiera del lungomare con la ferma intenzione di lanciarsi nel vuoto. Gli agenti arrivati in pochi minuti sul posto dopo aver allontanato la folla dei curiosi, ...