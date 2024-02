Il quadro miracoloso che appare e scompare | in questa chiesa di Roma si nasconde un dipinto motorizzato

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nei pressi del Rione Parione nelladi Santa Maria in Vallicella, anche dettaNuova, poiché fu ricostruita nel 1575, si trova un, idea del pittore fiammingo Pieter Paul Rubens. Si tratta di un affresco del XIV secolo che prende il nome di “Madonna con Gesù Bambino e due angeli” anche chiamata Madonna della Vallicella. La sua storia è insolita e molto particolare, scopriamola.di Pieter Paul Rubens: di cosa si tratta, la storia L’affresco della Madonna con Gesù Bambino e due angeli è stato ritrovato in uno stabile a pochi passi dalla, chiamato “locale della stufa”, si tratterrebbe di un bagno pubblico. Un sacrilegio aveva lanciato un sasso contro la tela e a quanto pare sembra ...

Nei pressi del Rione Parione nella chiesa di Santa Maria in Vallicella, anche detta chiesa Nuova, poiché fu ricostruita nel 1575, si trova un ... (funweek)

Giù la disoccupazione. Salgono i "ma" e i "però": ...questo quadro disastrato e la circostanza, tutt'altro che irrilevante, che essa sia riuscita, nonostante tutto, a generare espansione economica e occupazione rappresenta qualcosa di miracoloso. Non ...

Celebrata la Domenica del Giglio: "Un legame di fraternità tra Anzino e Padova": Si è celebrata domenica 28 gennaio ad Anzino la Domenica del Giglio , una festa che ricorda l'arrivo in paese del quadro di Sant'Antonio, considerato miracoloso dalla devozione popolare. Molti i fedeli intervenuti per la messa per pregare e affidarsi a Sant'Antonio. Alla celebrazione era presente il rettore della ...

"Riaperto il ponte a Maratta perchè nostra priorità": E' vero nulla di miracoloso ma un lavoro corretto fatto con professionalità e soprattutto in tempi ... interamente finanziato con i fondi dell'sccordo di programma quadro sulla viabilità Governo " ...