Il progetto di trasformare la Tuscia in un deposito di scorie nucleari | la marcia di protesta di 60 comuni del Lazio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tra i 51 siti individuati dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ben 21 si trovano in questa zona del. Uno a Tarquinia, che con i suoi 6.000 sepolcri etruschi è zona archeologica protetta dall’Unesco. La manifestazione il 25 febbraio

Prima di tutto complimenti! Avere ancora dei sogni da realizzare, soprattutto da una certa età in poi, è un ottimo segno. Significa che si è vivi ... (iodonna)

"Il cambiamento climatico non esiste". Installazione choc a Milano Fashion Week: Il progetto, ideato e prodotto da Fondazione Cesvi e Factanza Media, insieme a Mirror, nasce infatti con l'obiettivo di trasformare un concetto astratto in un'esperienza visiva coinvolgente per ...

L'ex ferrovia per Airasca diventa pista ciclabile che porta a Torino: ... Torre San Giorgio e Moretta hanno sottoscritto un accordo con la Regione per trasformare l'ex ... Il progetto è stato presentato ieri lunedì 19 febbraio alla ex caserma Musso dai progettisti Marco ...

Adolescenti e ritiro sociale: in aumento i casi dopo la pandemia: ... abbiamo concepito un progetto volto a fornire competenze agli adolescenti che si trovano in uno stato di vulnerabilità psicologica. L'obiettivo era trasformare il nostro supporto in una sorta di '...