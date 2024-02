Il processo Regeni finalmente al via | i genitori e gli avvocati | “Erano otto anni che aspettavamo questo momento”

(Di martedì 20 febbraio 2024) “chesperiamo chepossa partire, sono state sollevate le questioni preliminari chegià state rigettate in tutte le altre aule e quindi speriamo, dopo la decisione della Corte Costituzionale che rafforza molto la nostra posizione, di poter avere uncontro chi ha fatto tutto il male del mondo a Giulio”. Così l’avvocato Alessandra Ballerini legale, insieme al collega Giacomo Satta, di Claudio e Paoladi Giulio il ricercatore friulano rapito torturato e ucciso in Egitto nel 2016, al termine della prima udienza deldavanti alla Prima Corte di ...

