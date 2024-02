Il principe William rompe il protocollo | «Troppi morti | serve una tregua e più aiuti umanitari per Gaza»

(Di martedì 20 febbraio 2024) L'erede al trono, in visita alla sede londinese della Croce Rossa, ha lanciato un messaggio chiaro: «Voglio vedere la fine dei combattimenti in Medio Oriente il più presto possibile,una pace permanente»

Londra, 20 febbraio 2024 – Il principe William interviene per la prima volta sulla guerra a Gaza . In una story pubblicata sull’account ... (quotidiano)

Il principe William , erede al trono britannico, si è detto oggi "profondamente inquieto per il terribile costo umano del conflitto in Medio Oriente", ... (quotidiano)

Gaza, il principe William infrange il protocollo reale per la fine della guerra: Con un'uscita che infrange il tradizionale riserbo sulle questioni politiche della famiglia reale britannica, il principe William ha chiesto 'la fine dei combattimenti a Gaza il prima possibile' e si è detto 'profondamente preoccupato per il terribile costo di vite umane' collegato al conflitto in Medio Oriente. ...

William rompe il protocollo e parla della guerra Israele - Hamas: 'Troppi morti': 'Troppe persone sono state uccise' nella guerra tra Israele e Hamas, è necessario che i combattimenti finiscano 'il più presto possibile'. Lo ha affermato il principe William parlando della crisi in Medio Oriente e aggiungendo di aggrapparsi 'alla speranza che si possa trovare un futuro migliore, speranza a cui mi rifiuto di rinunciare'. È raro che i ...

William rompe il protocollo e parla della guerra Israele - Hamas: "Troppi morti": "Troppe persone sono state uccise" nella guerra tra Israele e Hamas, è necessario che i combattimenti finiscano "il più presto possibile". Lo ha affermato il principe William parlando della crisi in Medio Oriente e aggiungendo di aggrapparsi "alla speranza che si possa trovare un futuro migliore, speranza a cui mi rifiuto di rinunciare". È raro che i ...