Il principe William interviene sulla guerra a Gaza | “Troppi morti dopo il 7 ottobre Servono più aiuti umanitari”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Londra, 20 febbraio 2024 – Ilper la prima volta. In una story pubblicata sull’account ‘princeandprincessofwales’, il futuro re scrive: "Sono profondamente preoccupato per il terribile costo umano del conflitto in Medio Orientel’attacco terroristico di Hamas del 7”. “Troppe persone sono state uccise”, recita il comunicato delpostato su Instagram. “Io, come tanti altri, voglio che i combattimenti finiscano il prima possibile – continua -. C’è un disperato bisogno di un maggiore sostegnoo a. È fondamentale che arrivino glie che gli ostaggi vengano rilasciati. “A volte è solo di fronte alla ...

Kate Middleton non c'era, ieri sera, alla consegna dei premi Bafta a Londra. Come anticipato alla sua uscita dalla clinica dove il mese scorso si è

William piange per Kate dopo il momento difficile: cosa è successo in Gran Bretagna: Il principe del Galles piange per Kate Middleton in seguito al momento difficile che hanno passato, che cosa sarà successo in Gran Bretagna Principe William - Spetteguless.it In seguito alla convalescenza a causa dell'intervento all'addome che ha dovuto subire Kate Middleton , il principe del Galles William si è emozionato parlando di lei.

La foto di una star di The Bear con il principe William è virale: 'Vi prego, guardatela': È diventata virale su Twitter una foto del principe William in compagnia di una parte dei candidati Bafta al premio di stella emergente. Durante la sua interazione con le attrici, tra cui è presente la protagonista di The Bear , Ayo Edebiri, ...

Principe George, nella sua nuova scuola tolleranza zero contro il bullismo - io Donna: (Getty Images) Leggi anche › Il principe William ai Bafta senza Kate: "Mi dispiace, non ho visto tutti i film" › Primo giorno di convalescenza di Kate Middleton e re Carlo III. Ecco ...