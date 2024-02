Il principe William infrange il protocollo reale e spiazza tutti | con chi se la prende

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Con un'uscita cheil tradizionale riserbo sulle questioni politiche della famigliabritannica, ilha chiesto «la fine dei combattimenti a Gaza il prima possibile» e si è detto «profondamente preoccupato per il terribile costo di vite umane» collegato al conflitto in Medio Oriente. «Troppe persone sono state uccise», ha osservato l'erede al trono britannico. Nella nota,ha anche aggiunto che vuole vedere «un aumento degli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza». L'intervento delè il più esplicito compiuto da un membro della famigliada quando, il 7 ottobre, c'è stato l'assalto di Hamas a Israele. Inoltre ilsarà impegnato in una serie di appuntamenti ...