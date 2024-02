Il presunto Xiaomi Civi 4 potrebbe includere il SoC Snapdragon 8 Gen 3

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) Recenti rapporti indicano chepresto lanciare uno smartphone destinato al mercato cinese, potenzialmente denominato4. Le specifiche trapelate, condivise dall’affidabile informatore cinese Digital Chat Station, suggeriscono che il dispositivopresentare un display con bordi curvi ed un design a doppio foro, suggerendo la presenza di due fotocamere frontali. Questa caratteristica sarebbe in linea con i modelli precedenti della serie, come lo3 e il2, entrambi noti per avere un display AMOLED dai bordi curvi ed una doppia fotocamera frontale. Se dovessero essere confermate, tali specifiche indicherebbero un’evoluzione naturale della gammadi ...