Il post misterioso di Chiara Ferragni | “È andata | grazie a tutti” Cosa avrà fatto?

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 Dopo la shit storm che le è piovuta addosso a causa del caso Pandoro, e digli altri scandali legati ai presunti casi di beneficenza ingannevole,sta fatimente provando a ripulire la sua immagine. Una bella mano gliel’hanno dati alcuni sostenitori misteriosi, che hanno distribuito qualche giorno fa dei volantini per Roma professando l’innocenza dell’influencer. Piano piano l’imprenditrice sta provando a riconquistare i suoi follower con diversisu Instagram e le sue ultime Storie in particolare hanno suscitato molte domande e dubbi rimasti però senza risa. “Domani è un giorno importante” Tra le sue Storie laha mostrato su un foglio giallo la scritta del figlio Leone, che in un ...

Albenga, torna la 'Fionda': appuntamento il prossimo 20 aprile: ... grande capo dei monelli dei vicoli ingauni, consegnerà l'ambita Fionda al misterioso (per ora) ... Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cultura e ...

Yildiz abbandona Allegri: se ne va se non è lui il problema: In più, un misterioso "like" su un post social ha acceso ulteriormente i riflettori sulla questione. Ma ricordiamo, non è ancora nulla di confermato! Queste sono solo indiscrezioni che potrebbero ...

Il lama dell'Alabama: ... viene coinvolto in un enigma intrigante dopo aver ricevuto un misterioso messaggio anonimo ... The post Il lama dell'Alabama first appeared on Letti a ...