Il petrolio in rialzo a New York a 79 | 28 dollari

Il petrolio è in rialzo a new York , dove le quotazioni salgono dello 0,64% a 77,39 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,57% a 78,30 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,57% a 78,30 dollari al barile. (quotidiano)

Borse europee caute, bene DiaSorin e Unipol a Milano: Seduta in lieve rialzo per l' oro , che avanza a 2.027,1 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) ( - 1,29%), che ha toccato 77,45 dollari per barile. Sui livelli della ...

Borsa, Europa con i piedi di piombo. La Cina taglia il tasso sui prestiti a 5 anni: A Piazza Affari focus su Generali con Crt al 2%. Spread a 148 punti, in calo il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - La convinzione che la Federal Reserve non comincerà ad ...è in cauto rialzo, ...

Borse europee piatte in attesa della ripresa delle contrattazioni a Wall Street: Lieve aumento per l' oro , che mostra un rialzo dello 0,33%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 78,09 dollari per barile. Consolida i livelli della ...