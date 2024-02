Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,75% a 73,86 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono l'1,28% a 78,18 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in calo a New York a 78,18 dollari: Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,28% a 78,18 dollari al barile. .

Borse europee sui livelli della vigilia: Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), in calo dell'1,63%. Sulla parità lo ... sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All - Share , che chiude la ...

Borsa chiusura 20 febbraio: a Piazza Affari farmaceutici e utilities alla riscossa. Spread sotto 150: ... Milano piatta Piazza Affari , incerta tra lettera e denaro fino all'ultimo minuto, chiude quasi ... Il petrolio tipo Brent arretra dello 0,74% a 82,94 dollari al barile. L' oro brilla sempre di più e si ...