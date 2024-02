Il Palazzo smentisce le voci del coma di Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 20 febbraio 2024) Kensington Palace ha annunciato il 17 gennaio che la principessa del Galles si era sottoposta a un “intervento chirurgico addominale programmato” presso la London Clinic il giorno precedente. Sebbene la sua diagnosi sia stata tenuta segreta, una fonte diha aggiunto che non è di origine cancerosa. Ilha aggiunto che l’intervento ha avuto “esito positivo”, ma la sua guarigione richiede lunghi tempi di ripresa. Dopo 13 giorni trascorsi alla London Clinic, la principessaè tornata a casa sua a Windsor, dove riposerà per le prossime settimane. Non si prevede che ritorni a lavoro fino a dopo Pasqua. Il comunicato ufficiale, infatti, recitava: “La principessa del Galles apprezza l’interesse che questa dichiarazione susciterà. Spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere quanta ...