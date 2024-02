Il Nottingham fa un regalo emozionante all’anziana tifosa cieca | aveva un solo desiderio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Vera Hillcominciato a perdere la vista 15 anni fa, rinunciando così all'abbonamento per seguire il. A 92 anni è tornata allo stadio per la prima volta, ricevendo unspeciale.

Calciomercato Atalanta, Muriel verso gli USA: verso il sì agli Orlando City: ... accordo fino al 2025 OREL MANGALA (centrocampista, 25 anni) Dal Nottingham Forest al Lione In prestito oneroso con diritto di riscatto BRYAN ZARAGOZA (centrocampista, 22 anni) dal Granada al ...

Calciomercato, chiusura col botto: tutti i colpi: A fargli posto Divok Origi , il vice Giroud della scorsa stagione, volato oltremanica per vestire la maglia del Nottingham Forrest . Per quanto riguarda l'Inter invece, il regalo della dirigenza per ...

Silvio Berlusconi avrebbe venduto il Monza a Evangelos Marinakis prima di morire: trattativa chiusa mesi fa: L' ultimo "regalo" di Silvio Berlusconi ai tifosi del Monza potrebbe essere stata la cessione del club a un ... Evangelos Marinakis, già proprietario dell'Olympiacos e del Nottingham Forest. Il cammino ...