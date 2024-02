Il Nesquik non è fatto con la farina di rana | che non esiste

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il 3 febbraio 2024 è stata pubblicata su Facebook la foto di una confezione di, la polvere solubile al cacao da aggiungere al latte della marca Nestlé. Nell’immagine viene evidenziato, con un cerchio rosso aggiunto digitalmente, un logo contenente unapresente sulla confezione. Secondo chi ha condiviso la foto, questo logo indicherebbe che «ha aderito alla vendita delle farine di». Si tratta di una notizia fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come spiegato in precedenza su Facta, il logo in cui figura laverde è quello della Rainforest Alliance, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro con sede a New York e fondata nel 1987. Il suo principale obiettivo, si specifica sul sito ufficiale, è «proteggere le foreste, migliorare le condizioni di ...

CTM Festival: nuovi ecosistemi e inaspettati intrecci sonori: È come la storia del Nesquik con un pizzico di sale su, all'inizio prevale lo scetticismo, quasi il ... Elettronica e metal non sono mai state così complementari come quella sera al silent green. Un ...

Nesquik , "purple drank" e Madonna di Pavia : l'allarme sulle nuove droghe: Ma non solo. Come racconta Dani, che si fa e spaccia, nei "chill party ci si fa di Nesquik o Monkey , come la chiamano i più giovani". "Il Gbl per adesso - ha continuato - l'abbiamo messo da parte ...