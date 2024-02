Il Napoli è l’unico club al mondo più autodistruttivo del Barcellona El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Ilè una squadra ciclotimica che gioca con una candela a Dio – l’argentino – e l’altra al sismografo. Uncomplesso condannato alla logica di un divano in bilico sulla cima di un vulcano”. Comincia così il pezzo che Eldedica al, alla vigilia della sfida di Champions col. Daniel Verdù è il giornalista che si occupa abitualmente della Serie A, e introduce la partita ri-spiegando ai lettori del più letto quotidiano spagnolo l’unicità delin Italia. Scrive che “è difficile spiegare cosa siano, perché probabilmente non lo sanno nemmeno loro stessi. O perché ci sono troppe cose contemporaneamente”. Ricorda che al suo arrivo in Italia, nel 2018, restò “fulminato” dal: “trovai una società che ogni fine settimana giocava un ...