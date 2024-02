Il momento è arrivato | giù il PalaBasletta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 febbraio 2024) La scadenza è scivolata in avanti per diversi mesi, da fine estate a dicembre 2023, poi ancora avanti. Ma da ieri mattina la demolizione del palasport di via Carducci, il tempio del basket vigevanese, è entrata nella fase più consistente. Le ruspe hanno attaccato la cupola e via via la strutture sottostanti. L’intervento rientra in un piano di rigenerazione urbana che coinvolgerà tutto l’isolato che comprende le scuole Regina Margherita, la cui facciata verrà restaurata, e il parco antistante dove verranno rifatti vialetti e recinzioni. Inoltre verrà realizzato un parcheggio interrato con 37 stalli per la sosta, cui si accederà dal cortile alle spalle dell’edificio scolastico. Il vecchio palasport, intitolato allo schermidore vigevanese Giulio Basletta, è stato per decenni la vera casa della pallacanestro cittadina, negli anni Sessanta e Settanta con stagioni importanti sino alla ...