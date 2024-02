Il modello “urban” | i pochi superstiti e la scelta tra libertà e oppressione

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Capita di passare intere giornate, per chi vive nelle grandi metropoli Italiane – Roma su tutte – immersi negli ingorghi di traffico a tutte le ore, oppure, per chi sprovvisto di veicolo, fermi sotto il sole o al freddo ad aspettare che l’autobus di turno arrivi. Succede però, in una sorta di paradosso, che maggiormente si è immersi in questo sclerotizzante ritmo esistenziale, più facilmente si svilupperà una forma di abitudine, resistenza, nonchalance. È come se l’azione, l’agire costantemente attraverso una serie infinita di atti più o meno similari, ci precluda la possibilità di giudicare in modo oggettivo e neutrale la nostra condizione di vita. Il giorno dell’inazione Ne segue, come logica conseguenza, che l’unico modo per valutare le nostre vite dall’alto, tracciare un bilancio che valuti costi e benefici delle nostre scelte, sia quello di non agire. L’inazione, dunque, ...