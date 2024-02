Il mistero sulla morte del poeta Pablo Neruda | richiesta la riapertura delle indagini

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un tribunale cileno ha deciso di riaprire ledel. Il decesso del Premio Nobel è infatti ancora oggi avvolto nel. Secondo la versione ufficiale, sarebbe morto per un tumore. Ma i familiari sostengono che sia stato avvelenato dalla polizia segreta del dittatore Augusto Pinochet dopo il golpe del 1973.

Mistero sulla morte di Alfio Torrisi , il corpo privo di organi interni . Avviata una rogatoria internazionale per scoprire la verità La Procura di ... (361magazine)

I familiari insistono sull'ipotesi avvelenamento, il corpo verrà trattenuto per settimane. L’esperto: “Può essere un indizio”. Intanto le voci del ... (fanpage)

Martin Scorsese: Non spaventiamoci della tecnologia: "Descrivere chi sono in una frase Un mistero". 3. È goloso di lasagne. "Il mio piatto preferito è ... Il suo prossimo film sarà incentrato sulla figura di Gesù. "Coltivo l'idea di questo film dagli ...

Come risolvere account con restrizioni Facebook: Il mistero si è infittito nel momento in cui, quasi per caso, hai usato il tuo account da un altro ... Forza: mettiti bello comodo, concentrati sulla lettura dei prossimi paragrafi e, cosa ancora più ...

Borderlands: alla scoperta del film - IGN Fan Fest 2024: ... mentre Pitchford è rimasto a disposizione come risorsa per fornire approfondimenti sulla serie ... Il loro rapporto professionale risale al film fantasy del 2018 Il mistero della casa del tempo , in cui ...