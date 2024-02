Il Milan ricorda Mihajlovic | “Un guerriero dentro e fuori dal campo”

Si erano radunati a Milano per deporre dei fiori in ricordo di Alexei Navalny . Il gruppo composto da una dozzina di persone si è dato appuntamento ... (ilfattoquotidiano)

In piazza della Scala a Milano si è svolta una manifestazione in ricordo di Alex Navalny , il principale oppositore di Vladimir Putin morto in una ... (fanpage)

Non c'è solo Mazzarri nei ritorni di fiamma finiti male: anche Sacchi e Mancini in Serie A (Repubblica): Repubblica ricorda il ritorno di Sacchi al Milan, quello di Marcello Lippi in Nazionale e di Roberto Mancini all'Inter: " Il ritorno di Arrigo Sacchi al Milan, dopo gli anni con il sole in tasca, si ...

La dieta di Marco Sportiello: Ricorda le prime partite passate in panchina, ma poi per fortuna la sua carriera è decollata. Marco Sportiello e la dieta: cosa mangia il calciatore Marco Sportiello , attuale portiere del Milan , ...

Andy Brehme è morto: addio all'ex Inter e campione del mondo con la Germania: ... assieme a Lothar Matthaus e con Giovanni Trapattoni in panchina battendo il Milan degli olandesi e ... Lega Serie A ricorda Brehme 'È scomparso oggi all'età di 63 anni Andreas Brehme, ex terzino dell'...