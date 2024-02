Il messaggio di Ilya Yashin su Navalny | Ecco perché Putin lo ha ucciso

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pubblichiamo ilcondiviso su Telegram dall’oppositore russo, amico di, che oggi si trova in una colonia penale, condannato a nove anni per aver denunciato la strage di Bucha e la guerra in Ucraina. Le notizie arrivano lentamente nelle baracche del campo (è in una colonia penale, ndr), e ho appreso della morte di Alexeisolo ieri. È difficile mettere a parole il mio choc. È difficile raccogliere insieme i miei pensieri. Il dolore e l'orrore sono insopportabili. Eppure non resterò in silenzio – dirò ciò che ritengo importante. Per me non ci sono dubbi: cosa è successo a? Non ho dubbi che sia stato assassinato. Per tre anni Alexei è stato sotto il controllo delle forze di sicurezza, che nel 2020 avevano già ...