Il meglio e il peggio di ieri 19 Febbraio al GF 2023 | le news dell’ultima ora

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 20 febbraio 2024)sera 19, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. La rubrica Ile ildi, come sempre, è pronta a raccontare gli eventi più salienti dell’appuntamento. Si sono susseguite diverse situazioni. Greta Rossetti ha attirato l’attenzione per via di un nuovo triangolo amoroso, mentre Giuseppe Garibaldi, dopo il suo ultimo malore, ha ricevuto il permesso di tornare nel reality show di Alfonso Signorini. Simona Tagli, inoltre, sembra pronta a prendere il posto di Beatrice Luzzi. Durante gli ultimi giorni, infatti, ha scatenato il disappunto di numerosi concorrenti. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replicapuntata del Grande Fratello. Grande Fratello, ...