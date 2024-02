Il martire che solo la Russia non capisce

(Di martedì 20 febbraio 2024) La morte di Navalny indebolisce ancora di più l'immagine di Putin ai nostri occhi, sicuramente è un altro passo verso la non reversibilità del processo di isolamento di questadalle democrazie del mondo

Pozzolo è partito dal movimento giovanile. Amico di Delmastro, è stato assessore comunale. I dem lo accusavano: arrogante e no vax (ilgiornale)

Budget medio di 85 euro per la serata degli innamorati, tra cene e regali. Gli adolescenti in testa nella corsa ai festeggiamenti. La storia del ... (repubblica)

Mercoledì scorso Avvenire riferiva che «circa 52.250 cristiani sono stati uccisi in Nigeria dal 2009, secondo un rapporto dell'Ong nigeriana ... (liberoquotidiano)

Roma scende in piazza per Navalny. Tutti uniti contro Putin: ... ''Quando parliamo di Navalny parliamo di un martire, un martire della libertà morto in spregio dei ... È successo che alcuni cittadini russi residenti a Milano, ostili al regime di Putin, si sono ...

Dopo la morte di Navalny Putin trova un nuovo nemico: 'Il Maestro e Margherita': ...Putin Navalny eroe e martire: la lotta contro la tirannide e per la democrazia proseguirà Yulia ha 47 anni ed è apparsa ieri per la prima volta sul canale YouTube per annunciare ai sostenitori che la ...

Mario Schiralli: "A.A.A. Trani cercasi Cultura, unico bene dell'Umanità": Ora che questo sentimento patriottico non esiste più e che "uno sciame di nuovi venuti invade il campo per divorarselo" (cito sempre Sigismondo Castromediano, martire della libertà, ad uso e consumo ...