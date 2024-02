Il lato buono del pareggio di Empoli Metamorfosi Beltran Un po’ meno punta e più centrocampista

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nel tunnel in cui si è infilata la Fiorentina, la lucina tenue in lontananza ha le sembianze di Lucas. Il Vikingo è l’unica nota lieta della trasferta di. Intendiamoci. Chi si aspettava il classico centravanti spaccareti sarà rimasto deluso. Perché in effetti il suo acquisto doveva servire a questo. Esborso importantissimo per strapparlo al River, litigata furibonda con la Roma annessa. Segno che sul classe 2001 di Córdoba i dirigenti viola avevano riposto aspettative pesanti. Il giudizio, a febbraio inoltrato, resta sospeso. Anche se investimenti del genere raramente si trasformano in fallimenti. Ma c’è un però. Oggi Lucas fa tutto tranne che il centravanti. O meglio, fa anche quello. Prendete la gara del ‘Castellani’. Ha iniziato da trequartista alle spalle di Belotti, ma poi si è allontanato dalla porta. I flussi di gioco ...

Friggitrice ad aria con controllo digitale Sharp AF - GS552A: Si presenta nel colore nero, con maniglia e finitura lungo la base in grigio, mentre sul lato ...senza necessariamente friggere in olio e ho sentito persone deluse "perché comunque anche se è buono non ...

Var, il gol di Acerbi in Roma - Inter: "Ahia, c'è un contatto". Ma per Rocchi è regolare: Thuram , in fuorigioco, tocca il portiere della Roma, anche se è dal lato opposto rispetto al ... "Nel calcio di oggi li ho visti annullare, ma per me è un gol buono".

Gli iPad li regalano, iPad 10 da 256 GB in sconto del 27%, 64 GB a 409 del 31%: Oltre ha questo presenta una videocamera da 12 megapixel collocata sul lato più lungo (ottima per ... la versione da 64GB Wifi in sconto oggi a 429 ha un prezzo molto buono, di solo 20 più alto del ...