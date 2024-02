Il grido delle Civiche | No ai tagli alle scuole La Goccia ci sta stretta

(Di martedì 20 febbraio 2024) "La città è malata a causa del tuo volere". Le parole (e la profezia) dell’indovino Tiresia risuonano nel foyer dell’Elfo Puccini, scelto per l’inaugurazione dell’anno accademico, insieme a quelle di Antigone e del coro, "che vuole rappresentare tutti i cittadini di Milano". Più di 500 studenti e dipendenti, insieme ai sindacati, hanno messo in scena una protesta-spettacolo: "Abbiamo scelto un testo di Sofocle di 2.500 anni fa che continua a parlarci – sottolinea Michelangelo Canzi, rappresentante degli studenti della Paolo Grassi –. Scegliere di fare arte significa fare resistenza umanistica, siamo vestiti di viola in segno di lutto perché con queste politiche economiche si mette di fatto a repeno il futuronostre ...

C’è chi racconta di un professore che «mi ha accarezzato la gamba per complimentarsi». Chi dice di essersi sentita a disagio per un dipendente ... (open.online)

L'eredità di Michela Murgia: 'Not All Men', ci dicono così: Ed è per tutte noi, per tutte le donne a cui viene negata parola, che la voce o meglio il grido di Michela si è alzato, urtando contro il muro delle negazioni che ci si ostina ad opporre: persino di ...

Navalny, fiaccolata in Campidoglio. Lega contestata al grido di "Vergogna". Manifestazione anche a Milano: Nella Capitale con i big delle opposizioni e delegazioni di tutti i partiti di maggioranza. In Lombardia anche un ex brigatista tra le persone in ...

Granato: 'Noi vogliamo tornare a casa!': "Noi vogliamo tornare a casa!". Non è il grido dei troppi emigranti costretti a lasciare la propria terra e desiderosi di farvi ritorno, ma ... anche in forma anonima, di chi vive l'assenza delle misure ...