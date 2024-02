Il grido dei metalmeccanici | Non parlate di casualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) CALCINAIA (PISA) Una tragica coincidenza, quasi la spia di una piaga che ci tocca ogni giorno, sempre più da vicino. Proprio mentre in un’azienda della zona industriale di Fornacette stava per completarsi un’altra drammatica tragedia, in paese un corteo di operai manifestava e gridava "basta morti nei luoghi di lavoro". Ieri mattina la Fiom-Cgil e la Uilm hanno guidato il corteo dipartito dalla Asso Werke e arrivato fino al circolo operaio di Fornacette, dove oltre un centinaio di lavoratori si sono riuniti per un minuto di silenzio in vicinanza alle vittime dell’incidente di Firenze e per denunciare "un sistema si appalti e subappalti che non garantisce il rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Un tema che purtroppo è più che mai attuale. "Abbiamo voluto ribadire che questi incidenti non sono frutto della ...