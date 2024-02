Il grano russo schiva le sanzioni e si prende il mercato italiano | importazioni da Mosca decuplicate nel giro di un anno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’invasione in Ucraina del febbraio 2022 ha fatto crollare gli scambi commerciali tra Russia e Italia. Da allora, l’Unione europea ha colpito il Paese di Vladimir Putin con dodici pacchetti di. Tra i prodotti inseriti nella «lista nera» di Bruxelles manca però il, che da circa unfa registrare statistiche tanto anomale quanto misteriose in particolare per il frumento duro, quello che viene trasformato in pasta. I dati sono impressionanti: ledalla Russia sono cresciute nell’ultimodel 1.164%, al punto cheha superato anche il Canada come principale fornitore estero dei produttori italiani di pasta. A rendere ancora più curiosa questa statistica, scrive Federico Fubini sul Corriere, contribuisce poi un altro elemento: l’Italia è l’unico Paese ...