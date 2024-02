Il ginecologo Silvio Viale denunciato da 4 giovani pazienti per molestie Da anni è in prima linea per il diritto all’aborto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Palpeggiamenti e frasi invadenti a sfondo sessuale., medicotorinese, impegnato in politica con i Radicali e + Europa e attualmente consigliere comunale in Sala Rossa, è indagato dalla procura di Torino per presunte. Da quanto raccontato dal quotidiano La Stampa, quattro denunce sono state presentate a suo carico e gli esposti sono finiti dentro un fascicolo di cui è titolare il procuratore aggiunto Cesare Parodi. Le denunce provengono da quattro ragazze di età compresa tra i 20 e i 25. Secondo i racconti, lesono avvenute per tutte durante lavisita, nello studio di. Le denunciate sono assistite dall’avvocata Benedetta Perego e dall’avvocata Ilaria Sala. “Speriamo possa essere fatta luce su ...